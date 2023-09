SIER Raih 2 Penghargaan TOP GRC Award 2023

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT SIER meraih dua penghargaan kategori TOP Governance, Risk, and Compliance (GRC) Award 2023 #4 Stars dan The Most Committed GRC Leader 2023. Direktur Utama PT SIER Didik Prasetiyono mengatakan dalam konteks bisnis dan industri modern, penerapan prinsip GRC penting untuk memastikan integritas tetap terjaga saat menjalankan bisnis, terutama pengembangan kawasan. "Tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan hukum, dan regulasi kami selalu upayakan dilaksanakan optimal dalam satu kesatuan,” ujar Didik tertulis, Kamis (7/9). Baca Juga: SIER Jadi Tempat Pembahasan Regulasi Kemudahan Investasi

Sebelum ditetapkan meraih dua penghargaan TOP GRC Award 2023, SIER terlebih dahulu mengikuti tahapan penilaian dan wawancara penjurian. Direktur Keuangan, Administrasi, dan Manajemen Risiko SIER Rizka Syafitri Siregar menjelaskan kepada dewan juri penerapan GRV dan ESG (Environmental, Social, and Governance) yang dijalankan telah mendukung kinerja bisnis perusahaan sehingga dapat terus tumbuh berkelanjutan. Adapun dua inisiatif perusahaan yang merupakan bukti konkret keberhasilan penerapan GRC dan ESG di SIER. Baca Juga: SIER Terima Puluhan Mahasiswa Magang Program MSIB, Bantu Ciptakan SDM Siap Kerja Pertama, sebagai usaha dalam mendukung program energi terbarukan pemerintah untuk menghemat energi, SIER telah mengoperasikan panel surya on grid dengan total kapasitas 430 kWP. “Untuk pengembangan lebih lanjut, SIER memanfaatkan atap bangunan di dalam area SIER dan PIER sebagai panel surya atap,” katanya.

