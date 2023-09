Sempat Membaik, Kernet Bus Sugeng Rahayu Dinyatakan Meninggal Dunia

jatim.jpnn.com, NGAWI - Korban meninggal dunia kecelakan Bus Eka dan Bus Sugeng Rahayu di Jalan Raya Ngawi Maospati Kamis (31/8), bertambah satu. Dengan demikian total korban meninggal dunia menjadi empat orang.

Penambahan satu korban meninggal itu, yakni seorang kernet bus Sugeng Rahayu berinisial MP. Warga asal Lamongan itu dinyatakan meninggal seusai kondisinya kritis.

MP sebelumnya dinyatakan kritis saat pertama kali dibawa ke IGD RSUD Widodo Ngawi. Lalu, kondisinya mulai membaik. Namun, kondisinya kembali menurun dan dinyatakan menghembuskan terakhir pada Minggu (3/9).

Baca Juga: Kronologi Adu Banteng Bus Eka Vs Sugeng Rahayu Tewaskan 3 Orang di Ngawi



Dokter Jaga IGD RSUD Widodo Ngawi dr Robby Fandhita Kurniawan mengatakan korban dinyatakan meninggal dunia pukul 02.05 WIB.

"Jenazah korban dibawa ke RSUD dokter Soeroto Ngawi untuk divisum. Setelah menjalani visum jenazahnya langsung dipulangkan ke rumah duka di Lamongan," kata dr Robby.

Menurutnya, korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan tiga hari di rumah sakit, dengan luka serius di kepala. Namun, nyawanya tidak bisa diselamatkan.

Diberitakan sebelumnya, akibat kecelakaan itu, tiga orang dinyatakan meninggal dunia.

Mereka, yakni sopir Bus Eka berinisial C laki-laki asal Boyolali, sopir Bus Sugeng Rahayu berinisial AS (28) laki-laki asal Kabupaten Blitar, dan satu orang pejalan kaki berinisial AS (57) perempuan asal Kabupaten Ngawi. (mcr23/jpnn)