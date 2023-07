Mengenal Selly Sherwin, Seleb TikTok Viral Seusai Ulas Hotel Jenazah di Sidoarjo

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seleb Tiktok asal Surabaya Selly Sherwin mencuri perhatian setelah videonya saat mengulas hotel jenazah di Sidoarjo viral. Cara mengulas yang cukup unik membuat video itu ditonton sebanyak 2,2 juta kali.

Konten tersebut menyebar di kalangan pengguna TikTok, terutama Gen Z yang terpesona dengan gaya unik Selly saat mengulas hotel mewah tempat mengkremasi jenazah tersebut secara lengkap.

Selly kini memiliki lebih dari 160 ribu pengikut di TikTok. Review dan kreativitas dalam membuat konten membantu membangun reputasinya sebagai selebriti media sosial.

“Saya kalau mereview harus ada yang menonjol, berani mencoba konten yang berbeda dan tak lazim seperti mengulas hotel jenazah tersebut,” ujar Selly tertulis, Senin (3/7).

Saat mengulas hotel jenazah, Selly menghadirkan cerita seru dan penampilan menarik. Dia menggambarkan pengalaman serunya di hotel dengan gaya unik dan menghibur.

“Paduan editing dan konten yang dibuat harus out of the box agar diminati Gen Z,” katanya.

Topik yang dibahas tentu saja cukup kontroversi dan menimbulkan kebingungan di kalangan pengikut TikToknya. Namun, Selly menunjukkan pendekatan yang kreatif dan tak biasa dalam menyampaikan pesannya.

“Tujuan utamanya mengingatkan orang-orang tentang pentingnya mengetahui info lebih detail dari sebuah informasi. Tanpa mengerti dengan mentah-mentah terkait informasi yang sepotong,” tuturnya.