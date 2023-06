Sistekin Untag Surabaya Kenalkan Mahasiswa tentang Keamanan Aplikasi Web

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Prodi Sistem dan Teknologi Informasi (Sistekin) Untag Surabaya berkolaborasi dengan Surabaya Dev menyelenggarakan Seminar Breaking the Barrier: Unleashing the Power of Fronted dan Full Stack Web, Sabtu (24/6).

Kepala Prodi Sistekin Untag Surabaya Supangat mengatakan seminar itu memberikan pemahaman tentang keamanan aplikasi web terhadap mahasiswa.

“Seminar ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga dan pengetahuan praktis di bidang pengembangan web menggunakan framework popular dan ideal,” kata Supangat.

Lewat seminar itu, para mahasiswa dan masyarakat mendapatkan kesempatan meningkatkan keterampilan mereka dalam mengembangkan web dan memperluas pengetahuan mereka tentang penggunaan framework.

“Acara ini menjadi platform yang bagus memperluas jaringan dan berinteraksi dengan narasumber yang berpengalaman di industri. Peserta mendapatkan wawasan tentang tantangan dan peluang dalam karier di bidang pengembangan web,” ujarnya.

Dia berharap seminar itu menjadi langkah awal bagi peserta yang mengikuti untuk mengembangkan kompetensi atau portofolio peserta di bidang pengembangan web.

Salah satu pemateri dari Senior Software Engineer at Dailymotion Arryangga Aliev Pratamaputra menjelaskan front end developer adalah salah satu bidang pekerjaan pemrograman yang bertanggung jawab atas bagian depan alias tampilan dari website atau aplikasi.

Menurutnya, seorang front and developer harus memahami bahasa pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript. Selain bahasa pemrograman, ada framework yang sering digunakan, yaitu react, angular, dan vue.