Surabaya Night Zoo Dibuka Besok, Berikut Besaran Harga Tiketnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Surabaya Night Zoo yang diusung Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) akan dibuka untuk umum besok, Minggu (25/6).

Humas KBS Lintang mengatakan wisata malam ini diberi nama Rek Ayo Rek Adventure Of The Jungle at Surabaya Zoo. Harga tiket untuk sekali masuk adalah Rp100 ribu per orang.

"Tiap pengunjung dikenakan harga tiket Rp100 ribu dengan pembayaran nontunai," kata Lintang, Sabtu (24/6).

Lintang mengungkapkan Surabaya Night Zoo ini dibuka hanya pada akhir pekan, yakni setiap Sabtu dan Minggu.

"Pengunjung yang akan masuk Surabaya Night Zoo ini akan dibagi menjadi tiga sesi. Setiap sesi berisi 25 orang. Sesi satu pukul 18.15, sesi dua pukul 19.15 WIB dan sesi tiga pukul 20.15 WIB,” jelasnya.

Lintang menjelaskan untuk cara pemesanan tiket harus melalui reservasi terlebih dahulu di laman www.surabayazoo.co.id.

"Nantinya, setiap pembelian tiga tiket akan mendapatkan free souvenir yang lucu imut," pungkas dia.

Surabaya Night Zoo memiliki konsep yang berbeda. Hanya hewan malam saja yang ditampilkan. Kemudian, lampu yang ada juga disesuaikan. (mcr23/jpnn)