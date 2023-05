Trial Opening Surabaya Night Zoo, Wali Kota Eri: Konsepnya Out of The Box

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menghadiri acara Trial Opening Surabaya Night Zoo yang diadakan oleh Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS), Minggu (22/5) malam. Eri langsung berkeliling menikmati suasana KBS pada malam hari. Setelah berkeliling, dia menilai konsep yang diusung oleh PDTS adalah out of the box. “Saat ini KBS sudah bersih, tampilannya juga sangat luar biasa, bahkan, ketika pengunjung antre menunggu untuk masuk, ada atraksi seni fire dance yang sangat luar biasa,” kata Eri. Baca Juga: KBS Beberkan Rencana Night Zoo, Batasi Pengunjung Hingga Jam Operasional

Menurutnya, Surabaya Night Zoo bisa menjadi alternatif malam hari yang diperuntukan bagi warga Kota Pahlawan. “Jadi, ini bisa menjadi tempat wisata malam pilihan warga Kota Surabaya. Silakan datang ke Kebun Binatang Surabaya,” ujarnya. Sementara itu, Dirut PDTS KBS Khoirul Anwar mengatakan trial launching ini belum sepenuhnya selesai karena masih ada beberapa event yang disiapkan saat grand launching. Baca Juga: Wacana Surabaya Night Zoo KBS Tak Direstui DPRD, Ini Alasannya Rencananya, grand launching itu akan dilakukan pada awal Juni nanti. Maka dari itu, dia berpikir untuk mulai mengenalkan ke masyarakat dalam menikmati petualangan malam di KBS dengan paket-paket pilihan. Nantinya, pengunjung bisa menikmati satwa nokturnal saat di KBS dengan lembaga konservasi yang lain.

