BCA Berbagi Ilmu, Kupas Perkembangan Teknologi Perbankan Kepada 500 Mahasiswa Unair

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) memberikan kuliah umum kepada 500 mahasiswa di Ruang Ternate ASEEC Tower Universitas Airlangga (Unair), Rabu (17/5).

Kuliah umum bertajuk Leveraging Technology to Survive In The VUCA World itu mengupas perkembangan teknologi seputar perbankan melalui program BCA Berbagi Ilmu.

“Kami memiliki misi mewujudkan pemerataan pendidikan dan literasi keuangan di kalangan generasi muda pada masa puncak bonus demografi 2030,” ujar Wakil Presiden Direktur BCA Hendra Lembong.

Di hadapan ratusan mahasiswa, Hendra mengatakan perkembangan teknologi menimbulkan disrupsi di berbagai sektor, termasuk perbankan. Hal itu menimbulkan perubahan kebutuhan dan perilaku para nasabah.

“Untuk dapat bertahan di dunia yang serba tidak pasti, pemanfaatan teknologi merupakan salah satu kunci utama agar bisa bertahan," katanya.

Menurutnya, tren perkembangan teknologi juga terus bertambah dengan pesat. Salah satu langkah yang dilakukan BCA, yaitu berorientasi pada kebutuhan nasabah, terutama memproyeksikannya untuk masa depan.