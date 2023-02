Mahassiwa FISIP Unair Raih Prestasi di Kancah Internasional

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mahasiswa Prodi Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) meraih prestasi di kancah internasional.

Mahasiswa bernama Randi Fajrirahman tersebut berprestasi sebagai Best Group dalam Istanbul Youth Summit (IYS). IYS dilaksanakan secara luring di Kota Istanbul pada 6-9 Februari lalu.

Randi menjelaskan IYS adalah program yang diinisiasi Youth Break the Boundaries (YBB). Program itu diikuti kurang lebih 100 peserta dan panelis dari berbagai negara.

Tujuan program itu untuk mempersiapkan pemuda-pemudi yang unggul dan punya jiwa kepemimpinan tinggi.

"Program tersebut menggunakan pendidikan moral yang fokus pada penanaman nilai-nilai karakter nasionalisme dan budaya internasional," jelas Randi tertulis, Jumat (24/2).

Dalam program itu, Randi bersama delapan anggota timnya mengangkat social project tentang penggunaan kembali material sisa pembangunan sebagai bahan pembangunan fasilitas infrastruktur bagi kawasan-kawasan tertinggal.

"Project itu berhasil membawa saya dan tim masuk dalam tiga nominasi, yaitu most active group, best group, dan best social project," ujarnya.

Randi berharap prestasi yang sudah diraihnya itu bisa meningkatkan kontribusi masyarakat Indonesia kepada permasalahan internasional.