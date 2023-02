Mengenal Jamur Cordyceps dalam Serial The Last Of Us, Begini Faktanya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Jamur Cordyceps sempat viral di media sosial setelah kemunculannya pada serial The Last Of Us. Dalam serial tersebut diceritakan bahwa infeksi dari cordyceps membuat manusia menjadi zombie.

Pakar Secondary Metabolites Engineering Ubaya Johan Sukweenadhi mengatakan jamur Cordyceps punya manfaat bagi kesehatan dan potensinya sebagai sumber daya pangan fungsional.

Menurutnya, belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa jamur tersebut berbahaya bagi manusia sehingga tidak sesuai dengan gambaran yang ada dalam serial tersebut.

"Kebanyakan infeksi jamur terjadi tanpa kita sadari melalui spora di udara atau hifa jamur yang mengontaminasi bahan pangan. Akan tetapi, kebanyakan infeksi tidak fatal karena ada sistem imun yang mengatasinya," jelas Johan.

Pakar Secondary Metabolites Engineering sekaligus Dosen Fakultas Teknobiologi Ubaya Johan Sukweenadhi. Foto: Humas Ubaya.

Justru, lanjut dia, jamur Cordyceps punya potensi memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh.

"Di Cina, Korea, dan sekitarnya, Cordyceps sering dipakai menjadi alternatif obat tradisional. Ada senyawa metabolit seperti adenosine dan cordycepin yang bisa membunuh sel kanker dan berfungsi sebagai antilelah dan antiinflamasi," tuturnya.