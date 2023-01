Buah Kerja Keras Civitas Academica, Untag Surabaya Raih Akreditasi Unggul

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya meraih akreditasi unggul berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada 18 Januari 2023.

Rektor Untag Surabaya Prof Dr Mulyanto Nugroho menyampaikan rasa syukur atas capaian itu. Menurut dia raihan itu bekal dari semangat gotong royong seluruh civitas academica.

"Alhamdulillah bersyukur atas capaian ini, kado awal tahun bagi Untag Surabaya," kata Prof Mulyanto tertulis, Senin (23/1).

Dia mengatakan untuk meraih akreditasi unggul, timnya telah melengkapi dan mengajukan instrumen suplemen konversi (ISK) kepada BAN-PT di akhir tahun 2022.

"Kami mengajukan konversi pada Desember 2022 dan melengkapi data yang dibutuhkan selama asesmen dari BAN-PT," jelasnya.

Menurut dia, capaian itu tidaklah mudah lantaran baru puluhan perguruan tinggi yang meraih akreditasi tersebut. Prof Mulyanto pun mengapresiasi seluruh civitas academica Untag dan dukungan dari YPTA Surabaya.

"Tentu ini buah kerja keras dari one team, one commitment, one goal. Semoga kekompakan, gotong royong, dan komitmen terus berkibar," tuturnya.