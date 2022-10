Data Korban Tragedi Kanjuruhan Simpang Siur, GM FKPPI Jatim Usul Adanya Pencatatan Terpusat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - GM FKPPI Jatim memberi usulan kepada pemerintah untuk membuat lembaga atau tim khusus yang ditunjuk menjadi rujukan data yang akan dipublikasikan.

Usulan tersebut muncul merujuk pada data korban tragedi Kanjuruhan yang diberitakan mengalami simpang siur.

"Pencatatan data terpusat ini penting agar tidak semua orang bisa menyampaikan data sesuai yang didapat sehingga menjadi patokan data valid," kata Ketua Pengurus Daerah VIII GM FKPPI Jatim R Agoes Soerjanto di Surabaya, Senin (3/10).

Menurut dia, banyak instansi yang ingin menyalurkan bantuan kepada korban atau pun keluarganya. Akan tetapi, data yang simpang siur membuat bantuan tersebut tidak tersalurkan dengan tepat.

"Bagaimana bantuan bisa tersalurkan dengan tepat? Jadi, harus ada data ayng akuntabel by name by addres yang dikeluarkan lembaga resmi," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris GM FKPPI Jatim Didik Prasetiyono menambahkan data korban yang dirilis seharusnya tak hanya yang meninggal, tetapi yang selamat, baik luka ringan, luka berat, hingga yang depresi atau trauma.

Korban selamat, kata dia, juga harus mendapatkan perhatian dan bantuan.

"Yang sedang dirawat di rumah sakit sudah jelas, Bu Gubernur Khofifah sudah memberikan arahan akan menanggung biaya pengobatan. Namun, korban selamat depresi dan trauma juga harus diperhatikan," ujarnya.