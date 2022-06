Tingkatkan Kapasitas Keahlian Pelaku Usaha, IKA ITS Beri Pembekalan UMKM

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (IKA ITS) menggelar workshop ‘Local Creativity Is The New Economic Power', Senin (13/6).

Ketua IKA ITS Wahid Wahyudi mengatakan kegiatan itu menyasar puluhan peserta dari berbagai UMKM. Tujuannya agar bisa membangkitkan ekonomi kreatif pascapandemi dengan strategi pemanfaatan digital marketing.

“UMKM jadi prioritas pemerintah Provinsi Jatim membangkitkan perekonomian, perhatian itu juga ditunjukkan dalam pendidikan,” ujar Wahid.

Dinas Pendidikan Jatim membekali siswa dengan kemampuan vokasi sesuai keahlian dan bakat minatnya.

“Di SMK didorong menjalin kerja sama dengan industri, SMA ada program double track, dan SLB program vokasi memberi bekal siswa mengembangkan minatnya,” jelasnya.

Nah, komitmen dan prioritas dalam membangkitkan UMKM bisa melalui pendidikan kewirausahaan.

Dalam program double track para siswa difasilitasi beberapa peminatan, seperti tata kecantikan, tata boga, dan servis kendaraan ringan.

“Kalau SLB ada vokasi istimewa. Kami memfasilitasi agar mereka bisa bekerja di DUDI," jelasnya.