Kolaborasi SMA-SMK di Jatim Sabet Prestasi Tingkat ASEAN, Bu Khofifah Ikut Bangga

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Siswa-siswi di Jatim menorehkan prestasinya melalui kolaborasi siswa SMA/SMK dalam tujuh proyek tim gabungan Search for Seameo Young Scientist (SSYS).

Dalam ajang bergengsi tingkat ASEAN itu, Indonesia mendapat lima penghargaan, empat disumbang oleh Jatim dan satu dari SMA SOPHOS Indonesia, Jakarta.

Penghargaaan itu antara lain, Outstanding Award for Presentation of Project Exhibit kategori Science, kategori yang merupakan gabungan dari SMKS Ibrahimy Sukorejo Situbondo, SMAN 2 Situbondo, SMAN 1 Kencong, dan SMAN 1 Umbulsari.

Selanjutnya, penghargaan Special Award for Relevance of Study to the Congress Theme kategori matematika. Ketiga, penghargaan untuk Special Award for Benefit to the Local Community kategori matematika gabungan dari SMAN 2 Situbondo dan SMAN 1 Kencong.

Terakhir, Special Award for Commercial Potential kategori matematika yang merupakan gabungan dari SMAN 2 Situbondo dan SMKN 7 Surabaya.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan kolaborasi itu bagus untuk mengembangkan keilmuan yang ada di SMA dan SMK.

Selama ini, SMK 70 persen praktek 30 persen teori, sedangkan SMA hanya 33 persen lulusannya melanjutkan ke perguruan tinggi, sisanya tanpa keahlian.

“Guru dan kepala sekolah bisa mendorong siswanya mencetak prestasi membanggakan untuk penelitian ilmiah di bidang sains dan matematika, apalagi hasilnya kolaborasi SMA dan SMK di Jatim,” ujar Khofifah tertulis, Selasa (29/3).