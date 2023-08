Gubernur Khofifah Saat Ditanya Maju Pilgub Atau Pilpres 2024

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa blak-blakan mengakui bahwa sejumlah parpol telah berkomunikasi dengan dirinya soal kans menjadi cawapres pada Pilpres 2024.

"Beberapa (partai) melakukan komunikasi," katanya di sela acara "Gathering Alumni Unair" di Jakarta, Minggu (7/8).

Namun, Khofifah mengutarakan bahwa dirinya memilih untuk membiarkan hal itu.

"Kami endapkan dahulu sampai pada proses konfirmasi, proses pengambilan keputusan bersama. Jadi, saat ini tidak pada posisi 'yes or no' (ya atau tidak)," ucapnya.

Khofifah mengaku ada hal yang perlu dia lakoni dahulu sebelumnya.

"Saya bukan siapa-siapa. Saya saya akan sowan (berkunjung) minta pendapat dan nasihat para ulama, para kiai," tuturnya.

Khofifah juga menyebutkan bahwa dirinya juga salah satu pengurus di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Jadi, perihal langkah-langkah kebijakan ke depan juga akan didiskusikan secara organisasi.

"Langkah langkah yang terkait dengan kebijakan organisasi harus mendapatkan 'green light' (lampu hijau). Itu belum, jadi perlu konfirmasi dan klarifikasi," katanya.