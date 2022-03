Bulan Maret Masuk Kategori Hujan Lebat Berpotensi Banjir, Warga Malang Waspada

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) membenarkan wilayah Kota Malang mengalami hujan lebat pada Senin (14/3). Tingginya curah hujan menyebabkan banjir sampai ketinggian tiga meter di Kelurahan Pandanwangi,Kecamatan Blimbing.

Prakirawan BMKG Malang Melanie mengatakan kategori hujan ada berbagai macam. Pertama, hujan ringan 0,5-20 mm per hari, kedua hujan sedang 20-50 mm per hari, ketiga hujan lebat 50-100 mm per hari, dan keempat 100-150 mm per hari.

"Untuk yang kemarin termasuk sangat lebat, sampai 100 mm," ucapnya kepada JPNN.com, Selasa (15/3).

Namun, dalam data BMKG, hujan yang terjadi di Kota Malang kemarin melebihi kategori yang ada. Di Pos Pendem 88 mm/hari, Kota Malang 89,4 mm/hari, Pos Sukun 63 mm/hari, Pos Ciliwung 115 mm/hari, Pos Singosari 122 mm/hari, Pos Dau 105 mm/hari, dan Pos Sawojajar 96 mm/hari.

"Bulan Maret masih masuk dalam kategori musim hujan dan kemarin itu yang sangat lebat," ucapnya.

Dia menyebut tidak hanya Malang Raya yang mengalami hujan lebat. Namun, beberapa wilayah lain juga terjadi hal serupa sehingga kejadian itu merata di berbagai wilayah.

"Kemarin hampir semua wilayah di Indonesia hujan dan banyak respons seperti banjir," kata Melanie. (mcr26/jpnn)