Di Hadapan Ratusan Kiai Lamongan, Ketua Gerindra Jatim Bilang Begini Untuk NU

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Ketua DPD Gerindra Jatim, Anwar Sadad mendorong agar politikus yang berasal dari NU untuk memperjuangkan nilai mabadi' khaira ummah.

Mabadi’ khaira ummah merupakan bagian dari upaya terbentuknya tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik, mandiri, dan mampu menuntaskan tugas-tugas ma’ruf nahi munkar.

“Sebagai politikus NU, harus mempunyai prinsip dasar menjadi umat yang unggul," kata Sadad saat silaturahmi dengan ratusan kiai di Ponpes Darul Fiqhi, Kabupaten Lamongan, Minggu (19/12).

Sadad mengatakan politikus nahdiyin harus selalu terkoneksi dengan kiai-kiai pengasuh ponpes. Menurutnya, pesantren mengajarkan nilai-nilai agama sebagai pedoman di semua lini kehidupan.

“Itu harus diaktualisasikan dalam perangkat kebijakan dan policy oleh lembaga berwenang,” ujar dia.

Ajaran-ajaran di ponpes, kata Wakil Ketua DPRD Jatim itu, sejalan dengan nilai-nilai tujuan hidup yang tertuliskan dalam “Global Goals”.

Global goals pada dasarnya senapas dengan nilai-nilai yang diajarkan di pesantren. Ada 14 tujuan hidup yang tertuang dalam sustainable development goals

“Pada dasarnya, inti dari global goals bukan sesuatu yang baru dalam tradisi keilmuan di pesantren. Misalnya, no poverty, zero hunger, clean water, and sanitation,” jelas Sadad. (mcr12/jpnn)