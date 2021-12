Pemkot Surabaya Gelar Operasi Pasar, Berikut Harga Kebutuhan Pokok yang Dijual

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Surabaya menggelar operasi pasar di setiap kecamatan.

Hal itu dilakukan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok atau sembako menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kepala Disdag Kota Surabaya, Wiwiek Widayati mengatakan pelaksanaan operasi pasar tersebut, digelar hingga 23 Desember 2021, atau tepat sebelum penerapan PPKM level 3.

“Kami menggelar operasi pasar di dua kecamatan setiap harinya. Untuk sembako atau bahan pokok yang ada pada kegiatan operasi pasar, disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga,” kata Wiwiek, Jumat (3/12).

Wiwiek menjelaskan untuk harga kebutuhan pokok yang dijual pada kegiatan operasi pasar menjelang Nataru, di antaranya, cabai rawit Rp 4.500 per ons, bawang putih Rp. 12.500 per pon,

Berikutnya, bawang merah Rp 8.000 per pon, minyak goreng Rp 17.500 per liter, gula pasir Rp 11.600 per kg, telur ayam Rp 18.500 per kg, dan beras palur Rp 45.500 per 5 kg.

“Adapun untuk minyak goreng dalam kemasan sederhana, kami jual Rp 17.500 per liternya. Sebab, di pasaran sudah mencapai angka Rp 18.500 per liternya,” ujar dia.

Wiwiek memastikan untuk ketersedian stok bahan pokok di Surabaya menjelang Nataru cukup aman. Sebab, pihaknya juga terus berusaha untuk menjaga stabilitas harga sembako di Kota Pahlawan.