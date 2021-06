Pilihan Menu 'Darat' dan 'Laut' Kreasi Chef Chandra Yuddaswara di Four Points Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Warga Surabaya agaknya tak pernah kehabisan opsi kuliner yang menarik. Terbaru, Four Points Surabaya menggelar program 'Four Hands Dinner'.

Program yang digelar hingga 30 Juni mendatang itu menghadirkan kolaborasi antara Chef de Partie Four Points Hotel Surabaya Agustinus dengan koki tamu.

Adalah Chef Chandra Yudasswara, jebolan MasterChef sekaligus owner resto Portable Kitchen & Lounge.

Chef Chandra menyajikan dua hidangan utama (main course), yakni The Sea dan The Land.

"Untuk The Sea, saya mengombinasikan lobster dengan cognac," kata Chef Chandra saat ditemui di The Lounge Four Points Hotel Surabaya.

Demi cita rasa yang paripurna, Chef Chandra juga membalurkan saus creme fraiche.

Koki kelahiran 1978 itu lantas menambahkan elemen penyegar dengan irisan buah pir dan jeruk di atasnya.

"The Land menjadi hidangan selanjutnya yang muncul setelah The Sea. Kalau The Sea, bahan-bahannya dari laut, The Land dari darat, lebih tepatnya dengan olahan daging sapi," jelasnya.