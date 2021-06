Dinanti Pengunjung, 'All You Can Eat' BBQ Sky Night Dibuka Lagi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Salah satu rekomendasi destinasi makan sepuasnya (all you can eat) sembari menikmati pemandangan Kota Surabaya, yakni di BBQ Sky Night.

Bertempat di Best Western Papilio Hotel, Surabaya, Jawa Timur, BBQ Sky Night sempat ditutup cukup lama imbas pandemi COVID-19 yang merajalela sejak Maret 2020.

BBQ Sky Night kini dibuka kembali dengan protokol kesehatan (prokes) ketat.

"Per Juni 2021, kami membuka kembali BBQ Sky Night dengan program 'all you can eat' yang sejak dahulu jadi favorit masyarakat Surabaya," tutur Intan Manullang, marcomm manager hotel tersebut.

Chef Rudy Hartono, Director of Food & Beverage, menjelaskan BBQ Sky Night dibuka kembali lantaran banyaknya permintaan dari tamu.

"Banyak tamu yang menanyakan promo all you can eat, ketika bertemu saya di lobi ataupun Mariposa Restaurant," kata Rudy.

Baca Juga: Eri Cahyadi Ajak Crazy Rich Surabaya Melvin Tenggara Makan Bareng di Sentra Kuliner Wiyung

Menurut dia, peminat program promo itu didominasi anak-anak muda yang ingin menghabiskan waktu mereka di Bantimurung Sky Pool & Cafe yang memiliki kolam renang outdoor.

"Omong-omong, lokasi tersebut Instagramable," ujar Rudy.