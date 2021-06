Musim Panas, Berikut Tip Merawat Kulit Agar Tidak Kering

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Panasnya perkotaan terutama di musim panas atau kemarau, seringkali bikin kita enggak nyaman.

Sinar matahari yang menyengat biasanya membuat kulit menjadi lebih kurang lembap dan kering.

Permasalahan itu kebetulan dibahas dalam talkshow 'Solution for Your Skin Type' di The Grand Palace, Grand City Mall, Surabaya, Jawa Timur beberapa waktu lalu oleh Promotor COSRX Retno Andika Putri.

"Kuncinya kalau mau kulit tetap lembab adalah menjaga skin barrier," tutur Retno.

Caranya, bisa dilakukan dengan rajin menggunakan skincare.

Pada musim panas, mungkin bisa memilih skincare dengan bahan yang membuat kulit terhidrasi.

Bahan yang dimaksud Retno, yakni hyaluronic acid, niacinamide dan galactomyces.

"Kalau hyaluronic acid itu untuk melembabkan sekaligus mengurangi kerutan halus dan mempercepat penyembuhan luka," ujar dia.