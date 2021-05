Begini Kata Pakar, Agar Kulit Glowing Tanpa Flek Hitam

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Siapa yang tidak menginginkan kulit glowing tanpa flek hitam?

dr Chelsea Adikoesoemo mengungkapkan untuk mendapatkan kulit idaman, perawatan wajah saja tidak cukup, tetapi harus ditunjang dengan gaya hidup.

"Harus makan makanan sehat karena you are what you eat," ujar Chelsea, Sabtu (29/5).

Bila terlalu sering mengonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh dan oksidan tinggi, kulit wajah tentu terpengaruh.

"Kalau banyak proses oksidasi, ya, pasti kulitnya jadi nggak sehat dan kusam," imbuh dia.

Pola tidur yang baik serta manajemen pikiran juga berpengaruh positif pada kondisi kulit. Sebab, stres berpengaruh pada hormon androgen.

"Kalau hormon androgen enggak seimbang, kulit mudah mengalami penuaan," tutur Chelsea.

Selain gaya hidup, pilihan produk perawatan yang digunakan sehari-hari juga wajib diperhatikan. Contoh terkecil yakni sabun cuci muka.