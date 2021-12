Lika-Liku Kehidupan Suyanto, Pria Lamongan Pencipta Pesawat Berbahan Bakar Bensin

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Sosok Suyanto menggugah keingintahuan publik tentang bagaimana seorang pria asal sebuah dusun di Lamongan mampu menciptakan pesawat terbang. Begini lengkapnya.

Laporan Ridho Akbar, Lamongan

SABTU (11/12), warga Dusun Tronggolonggong, Desa Sumberagung, Kecamatan Modo, Lamongan geger.

Pagi itu sekitar pukul 10.00 WIB, sebuah truk tiba di lingkungan tersebut.

Perhatian masyarakat sana tersedot pada apa yang diangkut dalam bak kendaraan itu. Sebuah pesawat kecil yang awalnya tak jelas milik siapa.

Masyarakat Dusun Tronggolonggong pun akhirnya tahu pesawat itu milik seorang warga asal kampung mereka yang bernama Suyanto.

Suyanto sengaja membawa pulang pesawat jenis short take off and landing (STOL) itu dari Ciamis, Jawa Barat ke kampung halamannya.

Hebatnya lagi, pencipta pesawat STOL itu tidak lain dan bukan ialah Suyanto sendiri.