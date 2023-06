Tiket Indonesia vs Palestina Sold Out, Wali Kota Eri: Sangat Luar Biasa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tiket FIFA Match Day Indonesia vs Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) habis terjual pada, Sabtu (10/6). Informasi itu disampaikan lewat Instagram PSSI.

Pertandingan antaran Indonesia vs Palestina akan digelar di Stadion GBT pada Rabu (14/6).

PSSI menjual tiket Indonesia vs Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo dalam dua kategori yakni ekonomi dan VIP.

Harga tiket ekonomi dibandrol Rp100 ribu. Sedangkan harga tiket VIP dijual dengan harga Rp250 ribu.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan tak menyangka penjualan 40 ribu tiket yang disediakan PSSI ludes terjual.

“Iya ini tiket Indonesia vs Palestina sold out, saya juga nggak nyangka, tak pikir nanti mungkin ada Argentina, ternyata Palestina juga sold out ini sangat luar biasa,” kata Eri, Minggu (11/6).

Maka dari itu, dia mengajak seluruh masyarakat Indonesia khusunya warga Surabaya untuk mendukung Timnas Indonesia.

“Ayo kita dukung timnas kita kan juga bisa tembus dunia. Tidak ada lagi yang bisa mendukung timnas kita kecuali negara kita sendiri,” jelas Eri.