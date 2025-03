Pemkot Surabaya Siapkan 9 Titik Inap Parkir dengan Diskon 50 Persen Selama Lebaran

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak sembilan titik parkir inap disediakan Dishub Kota Surabaya untuk memudahkan masyarakat dalam memarkirkan kendaraan pribadi.

Agar memberikan rasa aman tanpa kekhawatiran selama mudik Lebaran, masyarakat dapat memanfaatkan program diskon tarif parkir inap Raya 25.

Kepala UPTD Parkir Tepi Jalan Umum (TJU) Dishub Surabaya Jeane Mariane Taroreh mengatakan program tersebut berlaku mulai 28 Maret hingga 7 April 2025.

"Kami ingin memberikan kemudahan, agar bisa meninggalkan kendaraannya tanpa perlu memikirkan biaya parkir yang mahal," ujar Jeane, Jumat (28/3).

Jeane mengatakan tarif parkir inap yang diberikan dalam program ini adalah Rp20.000 per hari untuk mobil dan Rp12.500 per hari untuk sepeda motor.

“Tarifnya flat per hari dengan diskon 50 persen,” kata dia.

Adapun sembilan lokasi parkir yang dapat dimanfaatkan, lanjut Jeane, antara lain Park and Ride Mayjend Sungkono, Park and Ride Adityawarman, Park and Ride Kertajaya, Park and Ride Genteng Kali, Park and Ride Arif Rahman Hakim, Gedung Siola, Gedung Balai Pemuda, Convention Hall, dan Surabaya Expo Center (SBEC).

Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada sebaran wilayah warga, serta daya tampung parkir yang memadai.