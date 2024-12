Menko Zulhas Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil, Beras Tak Terkena PPN 12 Persen

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan harga kebutuhan pokok stabil menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

"Stok cukup dan barang juga banyak, bahkan harga cenderung turun sedikit dan boleh dikatakan stabil," kata Zulhas saat kunjungan ke Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Jumat (20/12).

Dia membeberkan ayam saat ini menyentuh Rp36 ribu per kilogram, kemudian daging sapi Rp130 ribu per kilogram, bawang merah Rp35 ribu per kilogram, dan bawang putih Rp42 ribu per kilogram.

“Tadi ada Minyakkita yang pasokan sangat banyak yaitu Rp15.700 per liternya, termasuk juga beras," katanya.

Dia memastikan beras medium dan premium tidak terkena pajak apapun termasuk PPN 12 persen yang saat ini santer diberitakan.

"Tidak ada pajak apapun, harganya sama," jelasnya.

Dia juga memastikan pasokan komoditas lainnya seperti gula dan beras juga masih aman dan masyarakat tidak perlu khawatir.

"Saat ini pasokan gula ada 1,4 juta ton dan beras juga ada delapan juta ton di mana sebanyak dua juta ton di antaranya berada di Bulog," katanya.