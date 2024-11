Dorong Inovasi Kewirausahaan, Magister Manajemen UC Adakan Coaching & Networking Night

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Inovasi dalam dunia kewirausahaan sangat diperlukan agar tidak terkesan monoton dan begitu-begitu saja.

Berangkat dari hal itu, Program Studi Magister Manajemen Universitas Ciputra Surabaya menggelar Coaching and Networking Night, Jumat (15/11).

Kaprodi Magister Manajemen Universitas Ciputra Dr. Metta Padmalia mengatakan tujuan acara ini adalah untuk membangun ekosistem entrepreneurship yang kuat serta meningkatkan wawasan para pengusaha, mahasiswa, dan pemangku kepentingan di dunia bisnis.

“Networking and Coaching Night merupakan kegiatan yang memfasilitasi mahasiswa mencari jejaring dan belajar dari external coach,” kata Metta, Sabtu (16/11).

“Melalui Networking and Coaching Night diharapkan mampu mendorong pertumbuhan dan inovasi dalam komunitas kewirausahaan,” imbuh dia.

Kegiatan yang digelar secara online ini, mengusung tema Membangun Kolaborasi dan Inovasi dalam Ekosistem Bisnis Entrepreneurial.

“Kegiatan ini, mendatangkan pembicara serta mentor yang merupakan tokoh-tokoh berpengaruh di bidang entrepreneurship, Praktisi dan beberapa tokoh yang ada di kementerian Republik Indonesia,” jelasnya.

Para peserta berdiskusi dan berinteraksi dengan 19 coach dengan tujug topik yang berbeda yaitu branding, digital marketing, marketing in general, operational, professional development, food and beverages,and tax and finance.