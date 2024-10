16 Ribu Suporter Meriahkan Garuda Futsal League di GOR Unesa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Garuda Futsal League (GFL) seri pertama membuktikan bahwa olahraga bisa menjadi pesta yang meriah.

Selama kompetisi tersebut berlangsung sejak 21 September hingga 6 Oktober 2024, lebih dari 16 ribu penonton memadati GOR Futsal Unesa yang membuat suasana makin menggairahkan.

Kompetisi yang diikuti 24 tim dari Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo itu berlangsung setiap akhir pekan selama tiga minggu. Setiap laga, setidaknya 2.000-3.000 penonton hadir menciptakan atmosfer yang membuat siapa saja ikut merasakan euforianya.

"Terima kasih kepada semua peserta, tim, official, dan sekolah yang terlibat. Saya ingin mengapresiasi suporter yang selalu all out mendukung tim mereka," ujar Founder dan Presiden GFL Muhammad Akhva Aulia Nusantara tertulis, Selasa (8/10).

Euforia para suporter yang menyaksikan Garuda Futsal League di GOR Unesa Surabaya. Foto: Source for JPNN

Baca Juga: Video Iklan Garuda Futsal League Tampil di Times Square New York

Para suporter yang hadir di GOR Futsal Unesa tak hanya datang menyaksikan pertandingan. Mereka membawa suasana lebih hidup dengan nyanyian sepanjang laga dan koreografi megah yang tak pernah habis.

"Tribun selalu dipenuhi suporter di setiap pertandingan. Animo-nya luar biasa. Setiap selesai satu koreo, suporter lain siap menampilkan aksi berikutnya. Ini terus berlanjut setiap game," jelasnya.