SIER Raih Best HR Team di Human Resources Excellence Awards 2024

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT SIER mengukir prestasi dengan memenangkan Bronze Medal dalam kategori Best HR Team (SME) pada Human Resources Excellence Awards Indonesia 2024 di Jakarta pada Jumat (19/7).

Perusahaan pengelola industri itu juga masuk sebagai finalis dalam kategori Excellence in Diversity, Equity, and Inclusion, serta kategori Best HR Team (SME).

Direktur Keuangan, Administrasi, dan Manajemen Risiko PT SIER Rizka Syafitri Siregar bangga bisa menjadi bagian dari perusahaan yang selalu berupaya meningkatkan keterlibatan, kesejahteraan, dan pengembangan karyawan.

"Penghargaan ini merupakan wujud nyata pengaplikasian budaya AKHLAK, khususnya aspek kolaboratif di tim SDM dalam mengelola sumber daya manusia secara profesional dan inovatif," ujar Rizka tertulis, Sabtu (20/7).

"Kami juga sangat berterima kasih kepada seluruh tim HR yang telah bekerja keras dan berkontribusi dalam pencapaian ini," imbuh dia.

Sebagai perusahaan yang terus berupaya memenuhi target sustainable development goals (SDGs), PT SIER berkomitmen mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek operasionalnya, termasuk dalam manajemen sumber daya manusia.

Selain itu, tidak hanya fokus pada peningkatan kinerja dan produktivitas karyawan, tetapi pada penciptaan lingkungan kerja yang inklusif, adil, dan beragam.

"Inisiatif kami dalam bidang diversity, equity, and inclusion (DEI) menjadi salah satu pilar penting dalam strategi HR kami. Kami percaya keberagaman dan inklusi adalah kunci menciptakan lingkungan kerja dinamis dan inovatif," tuturnya.