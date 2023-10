Harga Cabai Rawit di Situbondo Bikin Geleng-Geleng, Sebegini

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Sejak tiga pekan terakhir, harga cabai rawit di pasar tradisional Kabupaten Situbondo bikin geleng-geleng, yakni berkisar Rp68.000-70.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp15.000.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Situbondo Ruben Pakilaran mengatakan kenaikan harga cabai rawit terpantau sejak dua pekan terakhir di pasaran.

Informasi yang didapat dari petani cabai rawit di lapangan, kenaikan harga terjadi lantaran produksi lokal atau panen cabai di Situbondo mulai berkurang.

Hal itu berdampak terhadap naiknya harga akibat produksi dan kebutuhan tak seimbang.

"Biasanya memang kalau produksi lokal mulai berkurang, harga cabai rawit akan naik seperti tahun-tahun sebelumnya. Berkurangnya produksi tentu berdampak kepada kenaikan harga," kata Ruben, Senin (30/10).

Sementara itu, harga beras medium atau premium di pasaran masih cukup tinggi hingga saat ini, yakni antara Rp13.000-15.000 per kilogram.

Meskipun pemerintah daerah setempat bekerja sama dengan Perum Bulog Bondowoso/Situbondo rutin menggelar operasi pasar atau pasar murah, harga beras belum juga normal.

"Memang ada penurunan harga di sebagian toko, tetapi tidak signifikan, yakni ada penjual beras yang sebelumnya menjual Rp15.000 per kilogram kini turun Rp14.500 per kilogram, rata-rata turun Rp500 per kilogram," ujarnya.