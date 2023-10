Jatim Juara Umum LKS SMK Nasional, Borong 29 Medali

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerima trofi juara umum dari Setditjen Pendidikan Kemendikbud RI Suryadi saat penutupan lomba kompetisi siswa (LKS) SMK Nasional di Dyandra Convention Center, Jumat (27/10).

Trofi tersebut diberikan atas keberhasilan Provinsi Jatim membawa pulang 29 medali dan juara umum LKS SMK Nasional XXXI dengan membawa pulang 29 medali.

Khofifah memerinci gelar juara umum mendapatkan 16 medali emas, tiga medali perak, dan sepuluh medali perunggu.

"Terima kasih atas ikhtiar seluruh pihak. Seluruh anak-anakku, para guru, pendamping, mentor, kepala sekolah, Kadispendik Jatim, dan semuanya. Trofi juara umum ini untuk panjenengan semua," kata Khofifah.

Mantan Mensos itu memberikan motivasi kepada seluruh siswa agar prestasi yang didapat menjadi pelecut semangat mereka untuk makin mengembangkan potensi dan kreativitas, bahkan meminta siswa SMK membangun koneksi dan integrasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

"Persiapan LKS ini dilakukan sangat komprehensif, peserta harus magang ke pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan tertentu untuk bisa memastikan dirinya memiliki keunggulan dan siap mengikuti LKS," ujarnya.

Menurutnya, seluruh peserta LKS SMK XXXI adalah juara. Seluruh dedikasi, kontribusi, kerja keras, dan semangat yang sudah diberikan baik selama persiapan maupun selama pelaksanaan lomba.

"Anak-anak sekalian, peserta LKS SMK semua, you are the champion, kalian semua adalah juara. Besok hari Sumpah Pemuda dan kalian sudah memberikan yang terbaik baik orang tua, sekolah, dan bangsa," ucapnya.