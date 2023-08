Sistekin Untag Surabaya Bareng Google I/O Extended Gali Teknologi Terkini

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Google Developer Groups (GDC) Cloud bersama Prodi Sistem dan Teknologi Informasi (Sistekin) Untag Surabaya mengadakan Google I/O Extended Cloud di kampus setempat, Sabtu (12/8).

Google I/O Extended memiliki tujuan menyebarkan semangat dan informasi yang diselenggarakan di lokasi-lokasi terdekat yang mudah dijangkau para peserta di seluruh dunia.

Dalam kegiatan itu, para peserta mendapatkan ilmu oleh beberapa pemateri dari Google Developer Expert (GDE), yakni Doni Rubiagatra (Google Develop Expert & Head of Engineering at Zero One Group), Ananda Dwi Rahmawati (Google Developer Expert & Senior Cloud Engineer at Btech).

Kemudian Giri Kuncoro (Google Developer Expert & Tech Lead at Goto Financial), Ibnu Sina Wardy (Google Developer Expert & Chief Executive Officer at GITS Indonesia), Farida (Women Tech Makers Ambassador & Chief Research Officer at Narasio Data).

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin menyampaikan apresiasi inisiasi dari google atas kegiatan tersebut.

"Saya berterima kasih dan mengapresiasi Google dan Prodi Sistekin Untag Surabaya yang mendukung dan memfasilitasi acara ini. Teman-teman di sini butuh ruang untuk bisa ikut apa yang terbaru di dunia saat ini," ujar Sherlita.

Baca Juga: Sistekin Untag Surabaya Kenalkan Mahasiswa tentang Keamanan Aplikasi Web

Sementara itu, Rektor Untag Surabaya Prof Dr Mulyanto Nugroho mengatakan materi yang diangkat dalam acara tersebut sangat menarik.

Dia menceritakan pengalamannya sebagai seorang akuntan, di zamannya membuat financial report sangat susah. Dengan adanya perkembangan software dan data cloud saat ini sangat penting dan membantu.