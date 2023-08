Anak Pedagang Telur Jadi Lulusan Terbaik Unesa, Dapat Beasiswa S2 di Luar Negeri

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Senyum semringah sekaligus rasa bangga dirasakan Aira Rahmatilah. Mahasiswi Universitas Negeri Surabaya (Unesa) ini menjadi salah satu wisudawan terbaik dengan IPK 3,91.

Lulusan S-1 Sistem Informasi itu diwisuda bersama dengan 1.501 wisudawan yang di gelar di Graha Unesa, Kamis (10/8).

Aira mengaku menjadi lulusan terbaik tidaklah mudah. Ada tantangan yang harus dihadapi semasa kuliah.

Terlebih, dirinya harus membagi waktu antara bekerja dan fokus kuliah.

Aira sangat bersyukur bisa mengenyam bangku kuliah lantaran mendapatkan beasiswa bidikmisi dari kementerian. Dia merasa harus bertanggung jawab penuh dengan menuntaskan kuliah selama 3,5 tahun.

“Alhamdulilah mendapatkan beasiswa 3,5 tahun dengan bidikmisi, untuk orang-orang kurang mampu. Ini amanah dari kementerian, saya harus mengentaskan dengan sebaik-baiknya. Dengan amanah tidak mau sia-sia,” kata Aira.

Perempuan asal Gresik itu mengungkapkan salah satu motivasi terbesarnya untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya dengan beasiswa adalah ibunya yang profesi sebagai pedagang telur di pasar tradisional di desa Duduk Sampeyan.

Dengan pencapain dari hasil kerja kerasnya ini, Aira berhasil mendapat beasiswa Ministry of Education (MoE) S-2 di dua kampus top Taiwan yaitu National Taiwan University of Science and Technology (NTUST) dan National Dong Hwa University (NDHU).