Valentine Day, Estine Aesthetic Clinic Ajak Masyarakat Bagi Kasih Sayang Lewat Donor Darah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Estine Aesthetic Clinic bersama Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Surabaya menggelar acara donor darah yang bertepatan dengan Hari Valentine, Selasa (14/2).

Aksi donor darah tersebut dikemas dalam acara “A Drop For Hopes” atau “Aksi untuk Banyak Kebaikan”.

Founder Estine Aesthetic Clinic dr Christopher mengatakan acara donor darah itu bukan sekadar perayaan Valentine. Namun, bukti nyata Estine Aesthetic Clinic mewujudkan kepedulian pada sesama.

“Di Hari Valentine ini, kami ingin mengajak semua pihak menunjukkan cinta kasih. Tak hanya untuk pasangan, tetapi juga sesama. Salah satunya, lewat donor darah ini," ujar dr Christopher saat ditemui.

Selain donor darah, Estine Aesthetic Clinic juga telah melakukan bakti sosial ke panti asuhan, menggelar pelatihan gratis, hingga membagikan bantuan ke berbagai pihak.

Sejalan dengan tagline yang mereka bawa, yakni Better Version of Me, Estine Aesthetic Clinic juga terus berbenah memastikan layanannya optimal.

Itu mulai dari fasilitas klinik yang lengkap dan alat berteknologi canggih, hingga dokter dan beauty therapist yang andal.

Ketua GOW Surabaya Chusnur Ismiati Hendro Gunawan mengungkapkan mendukung penuh kegiatan donor darah yang dilakukan oleh Estine Aesthetic Clinic.