JCI dan Narasio Data Ajak 110 Mahasiswa Pecahkan Masalah Pengembangan UMKM

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Junior Chamber International (JCI) East Java dengan Narasio Data berkolaborasi menggelar Piala Gubernur East Java Data Hackathon 2022.

Lomba menganalisis dan mengolah data untuk mencari solusi permasalahan pengembangan UMKM itu diselenggarakan mulai 18-20 November 2022 dengan jumlah 110 peserta dari sembilan universitas di Jatim.

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan digitalisasi saat ini merupakan salah satu komponen penting dalam menciptakan negara maju.

"Dulu eranya emas, lalu oil and gas maka muncul the block gold. Nah, hari ini bukan black gold lagi, tetapi data is the new gold. Data di tangan orang yang tepat akan menjadi emas," ujar Emil saat menutup lomba tersebut.

Project Director East Java Data Hackathon 2022 Charisel Lim mengatakan target lomba ini adalah melatih milenial menganalisis data UMKM yang diperoleh Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Koperasi Jatim.

“Satu data set itu banyak sekali, ratusan, bahkan ribuan dan juga kolom-kolomnya ada yang sampai ratusan," jelas Charisel.

Dalam lomba tersebut tim Horeee dari ITS menyabet juara sat, lalu Plan A dar ITS juara dua, dan tim Java adalah Koentji dari iSTTS juara tiga,

Seusai lomba, hasil analisis dari pemenang diteruskan ke Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur dengan harapan menjadi landasan pembuatan solusi berdasarkan data.