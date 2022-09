Spanduk Wajah Anggota Komisi C Mejeng di GBT, Baktiono: Bentuk Penyambutan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Spanduk Komisi C DPRD Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) saat Piala AFC U-20 viral.

Dalam spanduk yang bertuliskan Welcome To Surabaya 14-18 September 2022 AFC U-20 Teams itu, tampak pula wajah anggota-anggota Komisi C DPRD Surabaya.

Spanduk tersebut rupanya menuai penilaian negatif dari masyarakat.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Baktiono menjelaskan tujuan pemasangan spanduk tersebut untuk menyambut gelaran Kualifikasi Piala AFC U-20.

“Sebagai bentuk dukungan untuk menyambut Kualifikasi Piala AFC U-20,” kata Baktiono saat dikonfirmasi via Telepon, Minggu (18/9).

Pemasangan spanduk itu berawal saat seluruh anggota Komisi C DPRD melakukan sidak di Stadion GBT guna memastikan fasilitas menjelang gelaran tersebut.

“Saat melakukan sidak, kami menilai tidak ada tanda-tanda penyambutan untuk gelaran Kualifikasi Piala AFC tersebut. Akhirnya kami komisi C berinisiatif membuat spanduk sebagai bentuk penyambutan,” katanya.

Baktiono mengatakan biaya pembuatan spanduk tersebut berasal dari dana pribadi.