Harga BBM Naik Lagi Per Hari Ini, Khusus Jatim Jadi Sebegini

jatim.jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) kembali menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) per 3 Maret 2021 ini.

Dikutip dari situs resmi My Pertamina, ada tiga jenis BBM yang mengalami kenaikan harga, yakni Pertamina Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Penyesuaian harga BBM nonsubsidi tersebut berlaku di seluruh Indonesia. Namun, kenaikannya berbeda-beda di masing-masing wilayah atau provinsi, berkisar Rp 500 hingga Rp 1.100 per liter.

Adapun harga Pertamax Turbo di Jawa Timur yang sebelumnya per liter Rp 13.500 naik Rp 1.000 menjadi Rp 14.500 per liter.

Selanjutnya, Dexlite dari sebelumnya Rp 12.150 per liter menjadi Rp 12.950, dan Pertamina Dex dari sebelumnya Rp 13.200 per liter menjadi Rp 13.700 per liter.

Besaran harga baru BBM di Jatim mirip dengan provinsi-provinsi lainnya di Pulau Jawa, meliputi Jabar, Jateng, Yogyakarta, Banten, dan DKI Jakarta.

BBM jenis Pertamax dan Pertalite yang banyak digunakan masyarakat tidak mengalami kenaikan harga.

Pertamina sebenarnya sudah menaikkan harga tiga jenis BBM tersebut pada 12 Februari lalu. (mcr13/jpnn)