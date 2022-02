Korban Jiwa Kecelakaan Maut Bus Harapan Jaya Vs Kereta Teridentifikasi, Berikut Nama-namanya

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Korban meninggal akibat kecelakaan maut antara bus PO Harapan Jaya versus KA Rapih Dhoho di Tulungagung, Minggu (27/2) pagi, telah teridentifikasi.

Semula korban jiwa yang meninggal dalam insiden tersebut hanya empat orang, tetapi kemudian bertambah satu menjadi lima.

Dari lima orang, empat di antaranya meninggal di lokasi kecelakaan.

"Satu korban yang sempat dievakuasi ke RSUD dr. Iskak pagi tadi akhirnya meninggal dunia setelah sempat mendapat penanganan kedaruratan medis," kata Kapolres Tulungagung AKBP Handono Subiakto.

Mereka yang meninggal di lokasi kejadian itu ialah Intan Wulandari (20), Evi Mafidatul Afifah (32) Mustainah (50) dan Faizal Nuriansyah (20).



Lalu, satu korban yang meninggal di IGD RSUD dr. Iskak diidentifikasi bernama Margono Hadi Santoso (20).

Para korban yang meninggal di lokasi kejadian semuanya adalah penumpang yang duduk di kursi belakang.

Titik benturan pertama bus dihantam KA Rapih Dhoho yang melaju dari Stasiun Tulungagung menuju arah Kediri.



"Total ada 14 orang yang dirawat di IGD RSUD dr. Iskak. Satu di antaranya meninggal saat dalam penanganan kedaruratan medis akibat cedera berat otak," kata dokter jaga IGD setempat, dr. Furqon Ahmadi.

Sejauh ini, masih ada 12 korban yang dirawat di IGD (10 di Yellow Zone, dua di Red Zone). Satu korban lain dilakukan tindakan operasi di ruang operasi terpadu dan satu penumpang yang mengalami luka ringan diizinkan pulang.



Berikut nama nama korban yang mengalami luka-luka.



1. Pengemudi Bus Harapan Jaya AG 7679 US a.n. SEPTIANTO DHANY ISTYAWAN , Lk, 34 th, Swasta, Rt 03 Rw 01 Ds. Mulyosari Kec. Pagerwojo Kab. Tulung agung. (Luka-luka).



2. Penumpang Bus Harapan Jaya AG 7679 US a.n. KAYATIN, Pr, 40 th, Swasta, Rt. 01 Rw. 01 Ds.Ketanon Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung. (Luka-luka)



3. Penumpang Bus Harapan Jaya AG 7679 US a.n. ELSA KRISTIN TRIANA, Pr, 16 th, Swasta,Kel.Kepatihan Kec./Kab. Tulungagung. (Luka-luka )



4. Penumpang Bus Harapan Jaya AG 7679 US a.n. MASROKIM, Lk, 28 th, Swasta, Rt. 03 Rw. 05 Ds.Boro Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung. (Luka-luka)



5. Penumpang Bus Harapan Jaya AG 7679 US a.n. SRI UTAMI, Pr, 44 th, Swasta, Rt. 02 Rw. 01 Ds.Ketanon Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung. (Luka-luka)



6. Penumpang Bus Harapan Jaya AG 7679 US a.n. FURI AULIA WANDIRA, Pr, 08 th, Pelajar, Rt. 03 Rw. 05 Ds.Boro Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung. (Luka-luka)



7. Penumpang Bus Harapan Jaya AG 7679 US a.n. IDA SUSANTI, Pr, 33 th, Swasta, Rt. 03 Rw. 05 Ds.Boro Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung. (Luka-luka)



8. Penumpang Bus Harapan Jaya AG 7679 US a.n. MAHMUD SAYUTI, Lk, 49 th, Swasta, Ds.ketanon Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung. (Luka-luka)



9. Penumpang Bus Harapan Jaya AG 7679 US a.n. ENDANG SULISTYORINI, Pr, 30 th, Swasta, Dsn.Puhpluwang Ds.Ngetrep Kec. Kab.Kediri. (Luka-luka)



10. Penumpang Bus Harapan Jaya AG 7679 US a.n. AISYAH AZAHRA, Pr, 09 th, Pelajar, Ds.Boro Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung. (Luka-luka)



11. Penumpang Bus Harapan Jaya AG 7679 US a.n. GUNTUR, Lk, 35 th, Swasta, Ds.Batangsaren Kec. Kauman Kab. Tulungagung. (Luka-luka)



12. Penumpang Bus Harapan Jaya AG 7679 US a.n. ALFIAN AL HAFIZ, Lk, 05 th, Pelajar, Dsn.Puhluwang Ds. Ngetrep Kec. /Kab. Kediri (Luka-luka)



13. Penumpang Bus Harapan Jaya AG 7679 US a.n. ROHMANTO, Lk, 50 th, Swasta, Ds. Ketanon Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung (Luka-luka)



14. Penumpang Bus Harapan Jaya AG 7679 US a.n. FANDA SAPUTRA, Lk, 25 th, Swasta, Jl. Stasiun Rt. 02 Rw. 02 Ds. Ketanon Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung (Luka-luka)



15. Penumpang Bus Harapan Jaya AG 7679 US a.n. INTAN WULANDARI, Pr, 20 th, Swasta, Ds.Gedingan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung. (MD TKP)



16. Penumpang Bus Harapan Jaya AG 7679 US a.n. EVI MAFIDATUL AFIFAH, Pr, 32 th, Swasta, Ds. Batangsaren Kec. Kauman Kab. Tulungagung. (MD TKP)



17. Penumpang Bus Harapan Jaya AG 7679 US a.n. MUSTAINAH, Pr, 50 th, Swasta, Ds. Ketanon Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung. (MD TKP)



18. Penumpang Bus Harapan Jaya AG 7679 US a.n. FAIZAL NURIANSYAH, Lk, 20 th, Swasta, Rt.06 Rw.02 Dsn. Genengan Ds.Punjul Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung. (MD TKP)



19. Penumpang Bus Harapan Jaya AG 7679 US a.n. MARGONO HADI SANTOSO, Lk, 20 th, Swasta, Kel. Bago Kec. / Kab. Tulungagung. (MD Perawatan). (antara/mcr13/jpnn)