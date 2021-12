Hotel di Surabaya Kreasikan Pohon Natal Dari Kardus Bekas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Suasana suka cita Natal begitu terasa ketika memasuki Lobi Hotel Ibis Styles Jemursari, Surabaya. Hal itu dikarenakan ada pohon Natal yang terbuat dari kardus bekas.

Pihak hotel sengaja membuat pohon dari barang bekas karena merupakan jaringan dari Hotel Accor, yang selalu mengaplikasikan program Planet 21, yakni dengan menerapkan Reduce, Reused dan Recycle.

General Manager hotel Ibis Styles Jemursari Surabaya, Ricky Coen Arifin menuturkan pada natal sebelumnya pernah membuat Pohon Natal dari sandal kamar yang berasal dari linen bekas.

"Tim housekeeping selalu kami arahkan untuk berkreasi dan pada 2021, pohon Natal dari kardus bekas kemasan air mineral.” terangnya.

Pada Natal kali ini, Ibis Styles Jemursari Surabaya mengambil tema ‘Christmas Eve yang merupakan sajian Dinner Makan Malam dan disiapkan oleh Sarto Executive Chef dan timnya seharga Rp. 169.000 per pax nett All You Can Eat.

"Dengan menu hidangan di antaranya Spinach and Mushroom Pinwheels, Roasted Butternut Squash Cream Soup, dan masih banyak lainnya,” katanya.

Christmas Eve Buffet Dinner itu bisa dinikmati dari pukul 17.00 sampai 21.00 WIB pada 24 Desember 2021.

Sedang pada 25 Desember 2021 siang untuk Buffet Lunch dengan harga Rp 149.000 per pax mulai pukul 12.00 sampai 14.30 WIB.