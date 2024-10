Arema FC Luncurkan Jersey Baru ‘Baju Tempur’ Kombinasi Hitam & Merah

jatim.jpnn.com, MALANG - Jersey ketiga Arema FC telah diluncurkan dengan kombinasi warna hitam dan merah, sebagai representasi semangat juang tim untuk memberikan yang terbaik bagi Aremania.

Manajer Official Store Arema FC Tjiptadi Purnomo mengatakan komposisi penerapan ide seragam tanding ketiga ini merupakan hasil kolaborasi dengan Etams Indonesia, selaku penyedia apparel resmi Arema FC.

"Konsep jersey ketiga ini sudah kami ulik sejak awal musim, ketika awal penandatanganan kontrak bersama Etams Indonesia," kata Tjiptadi.

Konsep ‘baju tempur’ ketiga yang dibesut pelatih Joel Cornelli sebenarnya sudah sejak awal musim 2024/2025 atau ketika penandatangan kontrak dengan penyedia apparel resmi.

Saat itu, manajemen Arema FC memberikan tantangan kepada apparel untuk bisa memberikan gaya baru di industri jersey sepak bola di Indonesia.

"Etams berani dan mengambil tantangan tersebut dengan keyakinan, maka terciptalah jersey home, away, dan third ini. Harapan saya pribadi sih ini ibarat punchline dari rule of three," ucap dia.

Sementara itu, CEO Etams Indonesia Sendy menjelaskan dari segi desain memang memasukkan unsur modern dengan nuansa dinamis yang mencerminkan dua hal, yakni semangat dan kebanggaan.

"Logo Arema FC dilengkapi dengan sentuhan hologram, memberikan kesan futuristik sekaligus menegaskan identitas klub yang kuat," ucapnya.