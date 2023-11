Pembukaan Piala Dunia U-17 Diiringi Lagu Dangdut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pembukaan Piala Dunia U-17 di Stadion GBT Surabaya dipenuhi iringan lagu dangdut kekinian yang viral, Jumat (10/11).

Lagu-lagu tersebut dikumandangkan setelah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Presiden FIFA Gianni Infantino, dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir memasuki tribun pukul 18.41 WIB.

“Selamat datang kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Presiden FIFA Mr Gianni Infantino, dan Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir,” ucap pembawa acara melalui pengeras suara.

Tak lama kemudian seluruh lampu penerangan di Stadion GBT dimatikan. Pembawa acara meminta para penonton menyalakan lampu senter dari ponsel masing-masing.

"Supaya acara lebih menarik kami mohon hadirin menyalakan flash handphone masing-masing," katanya.

Lagu dangdut berjudul No Komen yang sempat diviralkan oleh Bunda Corla dinyanyikan diiringi petasan menyerupai kembang api. Lagu dangdut Tuty Wibowo itu menghibur ratusan ribu suporter.

Lagu dangdut lain juga dinyanyikan menghibur pembukaan Piala Dunia U17 ini, yaitu berjudul Rungkad.

Kemudian pembukaan ditutup dengan menyanyikan lagu Bersama Garuda (We Are Together) yang menjadi lagu tema Timnas Indonesia.