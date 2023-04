Persebaya Lepas Lagi 4 Pemainnya, Leo Lelis Hingga Satria Tama

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya kembali melepas empat pemainnya karena tidak memperpanjang masa kontrak. Keempat pemain tersebut ialah Leonardo Silva Lelis, Satria Tama Hardiyanto, Ahmad Nufiandani dan Altariq Erfa Aqsal Ballah.

Melalui unggahan Instagram resmi klub, tim asal Surabaya itu menyampaikan terima kasih atas penampilan dan dedikasi keempat pemain selama bersama Green Force.

"Matur Nuwun Leo Lelis. Tampil sebanyak 29 kali di kompetisi resmi. Mencetak lima gol selama satu musim, serta mencatatkan memori yang tak terhitung bersama Persebaya dan Bonek. Leo, you'll always be our History Maker," tulis akun @officialpersebaya pada unggahan foto bergambar Leo Lelis.

Pada unggahan foto bergambar penjaga gawang Satria Tama juga mendapat ucapan terima kasih.

Foto Ahmad Nufiandani dan Alta Ballah yang resmi dilepas Persebaya Surabaya. ANTARA/HO-@officialpersebaya.

Baca Juga: Wali Kota Eri Pastikan Persebaya Bisa Main di GBT Untuk Liga 1 Musim Depan

"Matur Nuwun Mas Tama. Terima Kasih perjuangannya selama dua tahun ini. Kerja keras dan dedikasi untuk menjaga gawang Persebaya tidak perlu diragukan lagi. Nama Satria Tama juga akan selalu abadi sebagai salah satu History Maker. Sukses selalu Mas Tama," tulis akun Persebaya.

Pada unggahan foto bergambar Dani juga mendapat ucapan terima kasih yang serupa/