Timnas Vietnam Akui Keunggulan Indonesia, Penyebabnya Ternyata

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Timnas Vietnam harus mengakui keunggulan Timnas Indonesia seusai dikalahkan dengan skor 2-3 dalam kualifikasi Piala AFC U-20 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (18/9).

Pelatih Vietnam Dinh The Nam mengucapkan selamat kepada Indonesia atas masuknya ke kualifikasi Piala AFC U-20 2023 mendatang.

“Match sangat excited karena banyak yang terjadi di match tadi,” kata Dinh The Nam, saat konferensi pers seusai laga.

Dinh The Nam mengungkapkan kelelahan fisik menjadi salah satu faktor Timnas Vietnam kalah.

“Salah satu yang menjadi faktor kekalahan berkurangnya fisik mereka sehingga berefek pada mental,”katanya.

Meski begitu, Dinh The Nam mengaku Vietnam optimistis bisa menjadi best runner up.

“Masih ada tim yang belum main. 70-80 persen bisa jadi best runner up,” tandas Dinh The Nam. (mcr23/jpnn)