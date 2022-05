Mesut Ozil dalam Perjalanan ke Indonesia: See You Soon in Jakarta

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Pesepak bola Mesut Ozil menyampaikan dirinya sedang dalam perjalanan menuju Indonesia.

Hal itu diungkapkan mantan bintang Real Madrid tersebut dalam akunnya di Instagram, Selasa (24/5) sekitar 05.40 WIB lalu.

"I'm on my way, Indonesia - see you soon in Jakarta," tulisnya.

Dia pun menampilkan fotonya saat sudah berada di dalam pesawat.

Kabar kepastian kedatangan Mesut Ozil berembus dari unggahan presenter Raffi Ahmad melalui akunnya di Instagram pada Rabu (18/5).

"Hai Jakarta, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Concave Indonesia memboyong pesepak bola kelas dunia, Mesut Ozil ke Jakarta," ungkap Raffi Ahmad, Rabu (18/5).

Bos Rans FC itu mengatakan kedatangan Mesut Ozil khusus untuk merayakan produk kolaborasinya bersama Concave.

Menurut Raffi Ahmad, Mesut Ozil merupakan salah satu atlet yang mendesain produk kolaborasi tersebut.