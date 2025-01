Hadirkan Utusan Presiden, UC Perkuat Peran Majukan Pariwisata Indonesia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Ciputra (UC) memperkuat perannya dalam sektor pariwisata Indonesia dengan menggelar UC Tourism Entrepreneur Day 2025.

Acara bertema Building Future Tourism Leaders itu menghadirkan Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani sebagai pembicara utama.

Zita menyampaikan pentingnya peran mahasiswa dalam memajukan desa wisata di Indonesia.

“Pariwisata kita sudah bagus, tetapi SDM-nya masih perlu ditingkatkan. Mahasiswa dapat menjadi agen perubahan. Misalnya, melalui program before and after saat melaksanakan KKN,” ujar Zita, Jumat (10/1).

Dia menyoroti potensi besar desa wisata yang kini jumlahnya mencapai 7.000an. Namun, masyarakat desa wisata membutuhkan pengetahuan dan keterampilan tambahan agar lebih dikenal luas dan menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan.

“Desa wisata sudah banyak dan bagus. Masyarakatnya ingin maju, tetapi sering kali kekurangan ilmu. Misalnya, omzet yang sebelumnya kecil dapat ditingkatkan hingga Rp14 miliar per tahun, seperti beberapa desa wisata di Jawa Tengah,” ungkapnya.

Dekan Fakultas Pariwisata UC Agoes Tinus Lis Indrianto, Ph.D mengatakan acara ini dirancang untuk mendukung pengembangan pariwisata Indonesia melalui kolaborasi antara akademisi, praktisi, pemerintah, dan pelaku industri.

“Kami mendukung inisiatif pemerintah, termasuk program sepuluh Bali Baru dan pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis digital,” ujar Agoes.