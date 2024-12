Produk Pewangi Tubuh Raih Penghargaan Clinical Antiperspirant di Bidang Inovasi

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Produk body odorizer atau pewangi tubuh Deorex Drymax meraih dua penghargaan pada ajang Top Innovation Choice Award 2024 dan Clinical Antiperspirant pertama di Indonesia oleh TRAS N Co Indonesia.

Penghargaan itu diterima langsung oleh COO Aryaputra Suhandojo dalam ajang Award Ceremony Pertama di Indonesia 2024 di The Sultan Hotel, Jakarta, Jumat (29/11).

Aryaputra mengatakan dua penghargaan yang diraih itu tidak lepas dari komitmennya untuk memenuhi standar tinggi dalam hal keamanan dan efektivitas.

“Produk kami mampu memberikan perlindungan lebih lama dibandingkan Antiperspirant biasa, dengan formula yang dirancang khusus meminimalisir produksi keringat dan mencegah bau badan secara maksimal,” kata Arya tertulis, Selasa (3/12).

Dia menjelaskan produknya melewati proses seleksi ketat dalam proses riset yang dilakukan oleh TRAS N CO Indonesia yang mengacu kepada penilaian The First Aspect, Evidence Aspect dan Validation Aspect.

"Fokus kami dalam meraih penghargaan The First Clinical Antiperspirant in Indonesia dan Top Innovation Choice Award 2024 adalah memberikan solusi efektif dan inovatif untuk masalah keringat berlebih dan bau badan," tuturnya.

Aryaputra memaparkan, pewangi tubuh tersebut menjadi antiperspirant pertama di Indonesia yang teruji klinis dan terbukti efektif hingga 5-7 hari.

Dia berharap dengan diraihnya penghargaan ini dapat memperkuat posisi produknya sebagai brand clinical Antiperspirant pertama di Indonesia.