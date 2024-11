Istri CEO Baba Rafi Raih Penghargaan Inovasi di Bidang Dermatologi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dokter asal Surabaya dr. Irmadita Citrashanty ditunjuk menjadi pemenang pada ajang L’Oreal Hair & Skin Research Grant 2024, Jumat (29/11).

Ajang bergengsi pada dunia dermatologi itu diselenggarakan oleh oleh L’Oreal bekerja sama dengan PERDOSKI dan Universitas Indonesia.

Dalam event itu, dr.Irmadita mempresentasikan penelitian berjudul Predictive Assessment of Melanin Index and Erythema Index as Risk Factors for Skin Tumors and Cancer: A Case-Control Study.

“Penelitian ini berfokus pada analisis prediktif indeks melanin dan eritema sebagai faktor risiko tumor dan kanker kulit,” kata Irmadita tertulis, Sabtu (30/11).

Istri CEO Baba Rafi Hendy Setiono itu berharap penelitiannya bisa menjadi terobosan penting dalam deteksi dini serta pencegahan kanker kulit sekaligus memberikan panduan klinis bagi para profesional kesehatan.

“Penghargaan ini adalah bentuk pengakuan terhadap dedikasi di bidang dermatologi. Saya berharap temuan ini dapat bermanfaat untuk mencegah dan menangani kasus kanker kulit di masa depan,” ungkapnya.

Penghargaan itu, kata Irma, didedikasikan kepada keluarga, terutama sang suami yang selalu mendukung karirnya dalam dunia kedokteran.

Sementara itu, Hendy mengaku bangga dengan prestasi sang istri. Dia berharap penelitiannya bisa bermanfaat bagi masyarakat luas.