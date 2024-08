UC Gandeng Miklos Sunario Personalisasi AI untuk Rancang Kurikulum Perkuliahan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Ciputra (UC) Surabaya menggandeng Miklos Sunario, Co Founder Edu Beyond untuk merancang teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan untuk menyesuaikan kebutuhan pendidikan dengan perkembangan terkini.

Rektor UC Ir Yohannes Somawiharja MSc mengatakan selama dua tahun terakhir kebutuhan informasi di masyarakat sangat beragam. Hal itu menuntut institusi pendidikan untuk mampu beradaptasi.

“Kurikulum dan nomenklatur bisa ketinggalan dibandingkan kebutuhan masyarakat karena informasi sudah berkembang pesat di internet,” ujar Yohannes.

Menurutnya, kampusnya harus memiliki alat dan keterampilan dalam memanfaatkan AI untuk mengambil data besar di internet yang bermanfaat untuk perkuliahan.

“Edu Beyond akan membuat alat untuk memenuhi kebutuhan keilmuan mahasiswa sesuai kebutuhan masyarakat yang ada dan langkah awal akan kami uji coba di dua prodi,” kata dia.

Adapun dua prodi yang akan diujicobakan itu adalah Fakultas Kedokteran mewakili bidang ilmu eksakta dan Manajemen Bisnis mewakili bidang ilmu sosial.

Tujuannya, yaitu untuk memudahkan dalam melakukan evaluasi dalam penerapannya.

Co Founder Edu Beyond Miklo Sunario menjelaskan penerapan teknologi AI bisa mengatasi sejumlah krisis yang dialami dalam dunia pendidikan.