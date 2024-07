Jelang Pemilihan Ketum PP IKA ITS, Wiluyo Sampaikan Program Penting Kontribusi Alumni

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ikatan Alumni ITS Surabaya (IKA ITS) menyelenggarakan kampanye bersama Bacaketum menjelang ajang perebutan posisi Ketua Umum PP IKA ITS.

Acara yang berlangsung pada Sabtu (29/6) tersebut turut dihadiri oleh Rektor ITS Bambang Pramujati.

Pihak panitia menyelenggarakan kampanye dalam rangkaian kegiatan Seminar Nasional bertema Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia menggandeng PW IKA ITS Kepulauan Riau.

Ketua PW IKA ITS Jakarta Raya Wiluyo Kusdwiharto sebagai salah satu Bacaketum PP IKA ITS menyatakan pentingnya kontribusi alumni terhadap perkembangan kampus.

“Alumni memiliki peran strategis yang berfungsi menghubungkan kampus, yakni ITS dengan seluruh stakeholder mereka sehingga perlu penguatan internal dan eksternal alumni,” ujar Wiluyo.

Menurutnya, beberapa program yang diusung dalam upaya merealisasikan fungsi alumni sebagai integrator di antaranya adalah business dan executive forum.

“Alumni ini punya peran yang strategis maka kampus juga perlu mengoptimalkan alumninya agar terjadi simbiosis mutualisme antara IKA ITS dan kampus, alumni menjadi jembatan kampus dengan stakeholder,” tuturnya.

Sebagai bacaketum, dirinya mendorong agar IKA ITS menjadi wadah alumni untuk berperan aktif bagi kemajuan ITS dan alumni itu sendiri.