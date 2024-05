UC Cetak Wirausaha Muda Lewat Program Workshop Upscaling UMKM

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Ciputra (UC) Surabaya memperkuat pendampingan wirausaha bagi pemula lewat kolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Bidang Kewirausahaan, Selasa (7/5).

Asisten Deputi Pengembangan Ekosistem Bisnis Kemenkop UKM Irwansyah Putra mengatakan pendampingan itu dikemas melalui program Entrepreneur Hub Goes to Campus: Universitas Ciputra Surabaya dengan tema Grow and Sustain.

“Sebanyak 200 wirausaha binaan, terutama mahasiswa UC dan para kolaborator pendukung akan mengikuti workshop upscaling UMKM seharian penuh melalui capacity building dan pendampingan,” ujar Irwansyah.

Baca Juga: CoS Design UC Surabaya Ajak Masyarakat Jaga Bumi Lewat Earthdayz

Dia mengatakan membangun wirausaha by design yang tumbuh berdasarkan peluang bukan keterpaksaan, tetapi menjadi prinsip.

Menurutnya, generasi muda maupun mahasiswa punya potensi besar menjadi penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi berbasis kewirausahaan.

“Tahun ini kami melakukan bisnis matching ke luar negeri, bulan depan salah satunya ke Singapura. Kami bawa startup dan founder-founder inovasi yang sudah mapan,” katanya.

Baca Juga: UC Fasilitasi Kelompok Usaha Membuat Sajadah Bantu Tingkatkan Penjualan

“Mereka akan kami bebaskan mencari investor, networking, maupun belajar soal teknologi terbaru," imbuh dia.

Dia menjelaskan sejak Desember 2023, anggota Ehub yang tergabung dalam platform secara mandiri mencapai 790 ribu ekosistem. Dalam platform tersebut, pihaknya menyiapkan investor, mentor, dan coach berasal dari komunitas, praktisi bisnis, ataupun dari kampus.