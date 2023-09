Srikandi Ganjar Latih Milenial di Kediri dengan Rias Penari Tradisonal

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Sukarelawan Srikandi Ganjar menggelar pelatihan tata rias wajah dan rambut penari tradisional bertema How to Make up & Hair Do for Perform bersama Sanggar Tari Kembang Sore di Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Selasa (5/9).

Korwil Srikandi Ganjar Jatim Cindy Miftakhul Maghriza mengatakan para peserta pelatihan diajari merias wajah dan rambut penari-penari tradisional yang akan tampil dalam sebuah pagelaran seni.

"Sebelum tampil di pergelaran tari, mereka pasti make up dan hair do. Nah, kali ini, kami bikin pelatihan untuk penari-penari di Sanggar Tari Kembang Sore Kediri," ujar Cindy.

Baca Juga: Srikandi Ganjar Latih Milenial Situbondo Kemampuan Public Speaking



Sebagai sukarelawan Ganjar Pranowo, pihaknya ingin mewadahi perempuan milenial yang punya kreativitas merias wajah dan rambut untuk mengambangkan kemampuannya.

"Di Kediri banyak penari. Jadi, kami ingin mewadahi dan memberikan kegiatan positif lewat pelatihan ini," katanya.

Dalam pelatihan ini, sebanyak 40 peserta diajari dua teknik merias, yaitu make up klasik dan make up tari tradisional.

"Ada dua teknik make up yang diberikan pada kegiatan ini, yaitu make up klasik dan make up khusus penampilan tari remo dari Jatim," jelasnya.

Pihaknya juga memperkenalkan sosok bacapres Ganjar Pranowo kepada para peserta. Menurutnya, pria berambut putih ini adalah sosok yang terus mendukung pengembangan kreativitas dan bakat perempuan milenial.